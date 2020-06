Roma: De Priamo (Fd'I), Ama attiva corsi psicologici ma sarebbe meglio potenziare servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che l'Ama ha speso 16mila euro per attivare il corso psicologico 'ama te stesso' per valorizzare, attraverso il ritratto fotografico, le individualità specifiche di ogni dipendente. Francamente troviamo ridicolo che i vertici della municipalizzata capitolina all'ambiente anziché efficientare il servizio di spazzamento nelle strade e potenziare la raccolta la differenziata si occupino di corsi psicologici. Integrato meglio nei processi operativi magari il personale Ama potrebbe sentirsi più valorizzato all'interno dell'azienda". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)