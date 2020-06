Secondo il ministro degli Esteri della Turchia Cavusoglu, Khalifa Haftar non può vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie di Khalifa Haftar non possono vincere il conflitto in corso in Libia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Nel corso di un'intervista televisiva, Cavusoglu ha dichiarato che "la fazione di Haftar non vuole una soluzione politica in Libia, né la vogliono i paesi che appoggiano Haftar come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e i mercenari del gruppo Wagner sostenuti dalla Russia". Cavusoglu si è anche espresso sull'annuncio del presidente statunitense Donald Trump in merito all'intenzione di dichiarare il gruppo anti-fascista Antifa organizzazione terrorista. Il ministro turco ha chiesto a Washington di prendere le stesse misure in merito agli attacchi dell'Antifa contro i soldati turchi insieme al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e le Unità di Protezione Popolare (Ypg) siriane, come risulterebbe da rapporti citati da Cavusoglu. In merito alle attività di Ankara nel Mediterraneo orientale, Cavusoglu le ha definite in linea con il diritto internazionale e ha sottolineato che qualsiasi accordo sulla regione sarebbe "nullo e privo di effetti" senza la partecipazione turca.(Tua)