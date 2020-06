Russia: ministero Industria chiede monitoraggio forniture di abbigliamento protettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa ha fatto appello alla Procura generale e al vice primo ministro Tatjana Golikova con la richiesta di organizzare controlli sull'acquisto di tute protettive per gli operatori sanitari nelle regioni del paese. Lo ha reso noto l'agenzia "Rbk" con riferimento a una fonte del governo ed al contenuto delle lettere inviate a entrambi i destinatari. La necessità di verifiche aggiuntive, secondo le missive, emerge in seguito all'aumento della produzione di dispositivi di protezione individuale nelle regioni. Il ministero dell'Industria e del Commercio ritiene che ci sia il rischio di distribuzione di prodotti con standard non conformi ai requisiti dell'Autorità per garante delle prestazioni sanitarie, Roszdravnadzor. (Rum)