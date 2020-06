Hong Kong: la Cina avverte il Regno Unito, ogni tentativo di interferenze fallirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina avvisa il Regno Unito che le sue interferenze negli affari di Hong Kong "falliranno sicuramente". "Il Regno Unito non ha giurisdizione o supervisione sulla città di Hong Kong e qualsiasi minaccia alla stabilità e alla prosperità della città proviene da forze straniere", ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, a seguito delle osservazioni del segretario agli Esteri britannico Dominic Raab, secondo cui la Cina sta distruggendo il "gioiello" Hong Kong con la sua repressione. L'intervento di Raab fa seguito all'approvazione da parte del parlamento cinese di un disegno di legge sulla sicurezza nazionale dell'ex colonia britannica, volto a penalizzare la sovversione, il terrorismo e le interferenze straniere. Secondo Raab, la legge sulla sicurezza viola il principio "Un paese, due sistemi" sancito dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, ed è anche in conflitto con l'articolo 23 della legge di base cinese. Raab, tuttavia, ha detto di non aspettarsi che la Cina cambierà rotta. "Pensiamo che sia improbabile che accada", ha detto. Se si andrà avanti così, il segretario ha affermato che il Regno Unito formerà un'alleanza di paesi per resistere alla Cina. (segue) (Cip)