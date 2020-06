Hong Kong: la Cina avverte il Regno Unito, ogni tentativo di interferenze fallirà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson ha spiegato quindi che se la Cina decide di introdurre la legge di sicurezza nazionale a Hong Kong, il governo britannico modificherà le proprie leggi sull'immigrazione. Tutti i cittadini di Hong Kong in possesso di un passaporto nazionale britannico d'oltremare (Bno) otterranno il permesso rinnovabile di rimanere nel Regno Unito per 12 mesi. Riceveranno inoltre ulteriori agevolazioni, come il diritto di lavorare nel paese, che potrebbero spianare la strada verso la cittadinanza nel Regno Unito. A oggi, ci sono 350 mila persone in possesso di un Bno e altri 2 milioni e mezzo di cittadini di Hong Kong idonei a richiederlo. Quindi, Johnson ha fondamentalmente dichiarato di essere pronto a offrire il permesso di soggiorno e di lavoro a quasi tre milioni di cittadini di Hong Kong. "Questo sarebbe uno dei più grandi cambiamenti visti nella storia del nostro sistema di visti. Se sarà necessario, il governo britannico prenderà questa decisione, e la prenderà senza riluttanza", ha scritto il primo ministro. Con questa dichiarazione Johnson ha ulteriormente sostenuto i commenti fatti nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri Raab e da altri parlamentari del Partito conservatore in supporto di Hong Kong. (Cip)