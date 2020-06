Centrodestra: Fontana, assembramenti a manifestazioni fisiologici, non si possono impedire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana gli assembramenti alle manifestazioni, come quelli che si sono creati ieri a Roma in occasione dell’iniziativa organizzata dal centrodestra, sono “quasi fisiologici” e non si possono “assolutamente impedire”. “Sono atteggiamenti - ha spiegato il governatore al programma “Centocittà” su Rai Radio 1 - che derivano purtroppo dal momento, dall’entusiasmo e dalla voglia di sentirsi uniti alle persone che ci circondano. È chiaro che bisogna prestare una particolare attenzione anche in queste occasioni. Quando ci sono manifestazioni di questo genere purtroppo è quasi fisiologico che si crei qualche assembramento”, ha detto Fontana, riferendo che assembramenti ci sono stati anche in occasione della visita ieri del capo dello Stato a Codogno. “Ieri ad applaudire il Presidente della Repubblica c’erano tanti cittadini, ma non si può impedire ai cittadini la gioia di vedere il proprio Presidente della Repubblica, ma far mantenere comunque le distanze. È una cosa fisiologica, che non si può assolutamente impedire”, ha osservato il presidente della Regione Lombardia. (Rem)