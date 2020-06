Torino: piazza San Carlo, commemorazione a 3 anni dalla tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Torino, nel cortile d'onore di Palazzo di Città, si è tenuta la cerimonia di commemorazione di Erika Pioletti e Marisa Amato. Si tratta delle due donne che persero la vita a seguito dei disordini in piazza San Carlo del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione su maxischermo di Juventus-Real Madrid, un tentativo di rapina si trasformò in tragedia, con due morti e oltre 1500 feriti. Presenti alla cerimonia, insieme ai familiari, la sindaca Chiara Appendino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari, il prefetto Claudio Palomba, il vice questore Carmine Grassi, alcuni rappresentanti della Juventus e dell'associazione Quelli di ... Via Filadelfia. Due corone di fiori, della Città di Torino e della Juventus, sono state depositate anche in piazza San Carlo. (Rpi)