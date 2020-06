Svezia: Agenzia di salute pubblica, "avremmo dovuto fare di più contro il Covid-19"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia avrebbe dovuto fare di più per combattere il coronavirus e impedire un tasso di decessi così alto rispetto ai paesi vicini. Lo ha ammesso il responsabile della gestione dell'emergenza presso l'Agenzia di salute pubblica svedese, Anders Tegnell, commentando la morte di circa 4.500 cittadini. "Se avessimo saputo esattamente quello che sappiano oggi della malattia, penso che avremmo scelto di attuare una strategia che è una via di mezzo tra quella fatta dalla Svezia e quella del resto del mondo", ha dichiarato parlando all'emittente radio svedese. "Penso che avremmo potuto fare di meglio rispetto a quanto fatto in Svezia", ha riconosciuto Tegnell. Nei giorni scorsi il primo ministro svedese Stefan Lofven ha fatto sapere che il governo avvierà un'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus.(Sts)