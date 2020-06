Visegrad: premier V4 e presidente Consiglio Ue a colloquio su bilancio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri del gruppo di Visegrad hanno avuto un colloquio a distanza, a cui poi si è aggiunto anche il presidente del Consiglio dell'Unione europea Charles Michel, sul fondo per la ricostruzione dell'economia europea e sul quadro finanziario pluriennale Ue. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". "Abbiamo detto a Michel che è necessario chiarire le condizioni dei prestiti" distribuiti dalla Commissione europea e che "il V4 non ha ancora una posizione uniforme", spiega il premier ceco, Andrej Babis, precisando che a tale posizione lavoreranno al prossimo incontro dell'11 giugno a Brno. Babis è critico nei confronti di una serie di aspetti che determinano l'allocazione dei fondi. In particolare ritiene che il tasso di disoccupazione non debba avere un ruolo prioritario, perché questo rischia di penalizzare indirettamente quegli Stati membri che sono riusciti a mantenerlo basso nonostante la pandemia. "Considerare il tasso di disoccupazione medio nel periodo 2015-19 è senza senso. Non ha niente a che vedere con i problemi provocati dal coronavirus", ha detto. (Vap)