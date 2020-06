Fase 2: Gelmini (FI), governo non ha impiegato bene gli 80 mld a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "il governo - nonostante Forza Italia e il centrodestra, votando per due volte in modo decisivo lo scostamento di bilancio, gli abbiano messo sul piatto 80 miliardi di euro - purtroppo non ha impiegato nella maniera migliore le importanti risorse a disposizione". Lo ha detto intervenendo ad "Agorà", su Rai Tre. "In questi mesi è aumentata la distanza tra garantiti e non garantiti. Questo ha determinato una certa rabbia nel Paese, che noi non vogliamo cavalcare. Vogliamo - prosegue Gelmini -, invece incanalarla e far capire a queste persone che un'alternativa c'è ed è rappresentata dal centrodestra, dentro quel clima di unità nazionale e di concordia che il presidente Mattarella ha evocato". (Rin)