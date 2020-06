Russia: ministro Lavoro Kotjakov, oltre 2 milioni i disoccupati nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono attualmente registrati come disoccupati 2,2 milioni di cittadini. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Anton Kotjakov, durante un incontro online del governo russo. "Ad oggi, 2,2 milioni di persone sono riconosciute e registrate come disoccupate", ha dichiarato Kotjakov, aggiungendo che il ministero del Lavoro analizzerà i risultati delle misure di sostegno anticrisi, alcune delle quali potrebbero diventare permanenti. "Ora analizzeremo i risultati di quelle misure di sostegno che sono state implementate. E, in particolare, abbiamo preso molte decisioni temporanee che già sentiamo la necessità di applicare in modo permanente", ha dichiarato Kotjakov, assicurando che al momento tale possibilità è allo studio dei funzionari ministeriali.(Rum)