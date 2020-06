Fase 2: Fontana, ci sarà impatto su attrattività della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus avrà conseguenze sull’attrattività della Lombardia. Lo ha riconosciuto il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo al programma “Centocittà” su Rai Radio 1. “Ci sarà comunque un impatto, perché tutta la situazione è stata molto difficile da superare. Questo non toglie che l’attrattività della Lombardia deve ritornare come argomento principale”, ha detto Fontana, aggiungendo però che “dall’altro lato io ho anche notato con piacere come - nonostante la difficoltà che dovranno affrontare gli operatori nel campo del turismo a seguito della chiusura, che è una cosa non di poco conto - le cancellazioni delle prenotazioni si stiano riducendo. La gente ricomincia ad avere voglia di venire in Lombardia, ad avere fiducia nella nostra regione e coscienza del fatto che qui si può stare più tranquilli e più sereni che in tante altre parti del mondo e anche dell’Italia”. “La situazione - ha proseguito Fontana parlando della Lombardia oggi - è di una regione e di una serie di città che stanno riacquistando la propria normalità, la propria attività, la propria movimentazione. Ancora ci sono dei limiti, che sono non particolarmente gravi, ma che dovranno accompagnarci ancora per tanto tempo. Io credo che fintanto che non si sarà scoperto un vaccino contro questo virus, noi dovremo convivere con alcune piccole o grandi limitazioni. Però vedo da un lato una ripresa con grande entusiasmo delle diverse attività e dall’altro lato vedo un’attenzione a rispettare quelle norme che sono state dettate”. (Rem)