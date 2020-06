Milano: rapinano coetanei con taglierino, arrestato due minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 16enne con precedenti e un 17enne sono stati arrestati dalla Polizia di Milano per rapina aggravata in concorso dopo aver sottratto due telefoni cellulari ai due coetanei. A 00.40 di mercoledì notte i due ragazzi, 18 e 17 anni, sono stati avvicinati dai due minorenni che hanno estratto un taglierino e minacciandoli si sono fatti consegnare i due smartphones. Dopo la rapina le due vittime sono riuscite a contattare la Polizia e una volta con gli agenti hanno fornito loro la descrizione dei due baby-rapinatori. I poliziotti a quel punto hanno perlustrato l’area e hanno trovato i due proprio in piazzale Dateo. Li hanno bloccati e a seguito della perquisizione personale hanno ritrovato i due cellulari, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. (Rem)