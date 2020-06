Spagna: il governo approverà oggi l'ultima proroga dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà approvata oggi al Congresso dei deputati spagnolo (la Camera bassa del parlamento) la sesta ed ultima proroga dello stato di emergenza fino al 21 giugno prossimo. La proroga dovrebbe essere approvata con il sostegno di Ciudadanos e del Partito nazionalista basco (Pnv) e l'astensione di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). A differenza delle precedenti proroghe, saranno le comunità delle autonomie a gestite le ultime fasi e stabilire quando revocare definitivamente lo stato di emergenza nei territori amministrati, mentre il governo manterrà la competenza in materia di mobilità. Il premier, Pedro Sanchez, ha affermato in aula che il piano del governo per combattere le gravi conseguenze legate al coronavirus si è fondato su quattro pilastri: proteggere il benessere delle famiglie, garantire la fornitura e l'accesso ai materiali sanitari, sostenere l'occupazione e la liquidità delle piccole e medie imprese. (Spm)