Coronavirus: Egitto, 1.152 nuovi contagi giornalieri

- Il ministero della Salute egiziano ha annunciato che in ventiquattr'ore sono stati registrati 1.152 nuovi contagi da coronavirus, aumentandone il totale a 27.536. Lo ha reso noto un comunicato pubblicato dal dicastero sulla propria pagina Facebook ufficiale. Il numero di decessi tra la tarda serata del primo giugno e quella di ieri è stato di 27 unità, portando il totale dei morti per coronavirus in Egitto a 1.502. Nei giorni scorsi, il ministro dell'Educazione Khaled Abdel Ghaffar ha dichiarato che secondo alcune proiezioni i contagi saliranno a 40 mila entro il 13 giugno. (Cae)