Coronavirus: Fontana, da Mattarella sempre avuto parole di sostegno e appoggio

- Non è dalla visita a Codogno di ieri, ma dall’inizio dell’emergenza sanitaria, che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sentito la vicinanza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il governatore l’ha spiegato ai microfoni di “Centocittà” su Rai Radio 1: “Io sono sempre stato rinfrancato dal Presidente della Repubblica, che ha avuto sempre un’attenzione, si è sempre informato personalmente, telefonandomi con una certa costanza, per sapere la situazione, per sapere gli aggiornamenti dell’ultima ora. Da lui ho sempre avuto parole di sostegno, parole di appoggio e questo mi ha sempre rinfrancato”. “Le altre - ha aggiunto Fontana parlando delle critiche alla gestione dell’emergenza in Lombardia - sono polemiche assolutamente strumentali, di carattere politico, che lasciano assolutamente il tempo che trovano”. (Rem)