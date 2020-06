Germania: ad aprile, occupazione in calo dello 0,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, ad aprile scorso, il tasso di occupazione in Germania è diminuito dello 0,5 per cento su base annua: gli occupati sono 44,8 milioni, in calo di 210 mila rispetto allo stesso mese del 2019. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che sottolinea come il dato dimostri la prima contrazione dell'occupazione su base annua avvenuta in Germania dal marzo del 2010. A marzo scorso, gli occupati erano aumentati dallo 0,2 per cento. “Le misure per arginare la pandemia di coronavirus dalla seconda metà di marzo hanno avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro”, ha evidenziato lo Stba. A causa delle misure restrittive, molti negozi, ristoranti e fabbriche hanno dovuto chiudere. Per lo Stba, “normalmente, l'occupazione aumenta notevolmente ad aprile a causa della consueta ripresa primaverile”. La crisi attuale ha “cancellato” tale tendenza. L'occupazione cala anche su base mensile, con un declino dello 0,6 per cento a marzo, pari a 271 mila persone.(Geb)