Coronavirus: Fontana, in Lombardia situazione in grande miglioramento, che va verso normalizzazione

- Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha usato la testimonianza del professor Roberto Zangrillo, per descrivere ai microfoni di “Centocittà” su Rai Radio 1 la situazione sanitaria nella regione. “Io sono convinto che i numeri della realtà vadano al di là dei numeri della loro crudezza. I numeri della realtà sono quelli che sono stati descritti dal professor Zangrillo e sono quelli dei nostri pronto soccorso ormai liberi, sono quelli della riduzione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive. Mi sembra una situazione in grande miglioramento, che va verso la normalizzazione”, ha detto Fontana, precisando rispetto alla dichiarazione di Zangrillo sul “virus clinicamente morto”: “Io non sono in grado di fare valutazioni di questo genere. Io ho riferito quella parte in cui faceva riferimento alla situazione dei nostri ospedali, nei nostri pronto soccorso. Le valutazioni scientifiche le lascio agli scienziati”. (Rem)