Polonia: portavoce governo, quest'anno disoccupazione si aggirerà intorno al 6 per cento

- L'esecutivo polacco reputa che quest'anno il tasso di disoccupazione sarà intorno al 6 per cento o forse un po' di più. Lo ha detto il portavoce del governo, Piotr Muller, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". Muller sottolinea che l'aumento dei posti di lavoro in Polonia negli ultimi 4 anni ha fatto da scudo contro una crescita eccessiva della disoccupazione in questi mesi. Secondo i dati dell'Ufficio centrale di statistica (Gus) il tasso di disoccupazione a dicembre 2019 era pari al 5,2 per cento. A marzo 2020 è cresciuto fino al 5,4 e poi al 5,8 ad aprile. A proposito del sostegno al settore del turismo, Muller afferma che sono in corso analisi su come intervenire. "Nel corso dei prossimi giorni, forse la prossima settimana, ci saranno informazioni chiare", ha precisato. Muller non ha confermato, né ha smentito che l'aiuto possa consistere in un bonus turismo ai cittadini. "Una decisione ancora non è stata presa, ma la questione del bonus non è esclusa. Non è un'opzione che il governo ha archiviato", ha detto. (Vap)