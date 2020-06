Ue-Cina: Wuttke (Ecc) a "Il Sole 24 Ore", meglio non firmare se il Trattato non è solido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi spiega che rapporti ha avuto la Camera europea con quella Americana in Cina in questi mesi. "Collaboriamo da vicino con Amcham e condividiamo le stesse preoccupazioni sull'accesso al mercato. Tutti siamo stati colpiti dal Covid-19, ma gli americani soffrono sicuramente di più a causa degli effetti collaterali della guerra commerciale in atto ormai da mesi". L'economia cinese riparte e Pechino, dopo i drammatici rimpatri legati alla pandemia e la chiusura delle frontiere per evitare i contagi di ritorno, riapre i cieli, sabato scorso 200 manager tedeschi sono sbarcati a Tianjin con un volo Lufthansa da Francoforte per tornare al lavoro. Due sono risultati positivi al Covid-19. Apertura e controlli. Servirà il binomio a ripristinare l'operatività delle aziende in Cina nel rispetto dei protocolli di sicurezza. "È come una rondine a primavera, un indicatore della necessità di voli regolari che dovrebbero essere consentiti una volta, ovviamente, garantita la sicurezza sanitaria. I manager costretti a tornare a casa e che oggi ritornano al lavoro sono di vitale importanza per la ripresa delle nostre aziende in Cina". Il presidente osserva inoltre che "questa pandemia ha rappresentato una circostanza davvero eccezionale che si è sommata alle criticità esistenti e strutturali che la Camera ha da tempo segnalato". La Cina ha tagliato o rinviato molte tasse e favorito l'accesso al credito per le aziende attivando le banche commerciali. "Se queste misure aiutano i nostri clienti e i nostri fornitori, è anche un bene per le aziende europee. Le imprese hanno bisogno di una forte domanda, si profilano 100 milioni di nuovi disoccupati in Cina. Questo è il vero problema di Pechino", ha concluso Wuttke. (Res)