Fase 2: Fontana, molto soddisfatto da riapertura Lombardia, scelta diversa non avrebbe avuto senso

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a Mattino 5 su Canale 5, si è detto “molto soddisfatto” del fatto che anche la Lombardia oggi riapra i confini regionali. “Credo che una scelta diversa - ha aggiunto il governatore - non avrebbe avuto molto senso. Sono molto soddisfatto soprattutto della considerazione che siamo entrati anche noi nella possibilità di avere una libertà di circolazione, perché i numeri stanno andando bene. Questa è la cosa che mi rasserena di più e che mi fa dire che siamo ormai indirizzati verso la fine di questo problema”. Fontana ha poi negato che ci siano state pressioni da parte degli industriali per la riapertura: “No, non credo proprio. Credo che le pressioni derivassero dal buon senso e dal fatto che se siamo uno Stato unito, dobbiamo essere uniti nella buona e nella cattiva sorte. Credo che non ci fossero ragioni neppure nei numeri che giustificassero un comportamento di questo genere”. “Credo che l’Italia si debba ripresentare al mondo, all’Europa, nella sua compattezza, nel fatto che tutti abbiamo superato un momento difficile, chi più chi meno difficile, ma che adesso vogliamo ripartire tutti quanti insieme, con la stessa determinazione”, ha concluso il presidente della Regione Lombardia. (Rem)