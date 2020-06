Russia: il rublo si rafforza nei confronti del dollaro e si svaluta sull'euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rublo all'inizio della giornata ha mostrato un leggero apprezzamento nei confronti del dollaro e un calo nei confronti dell'euro, sullo sfondo della generale crescita di valore della valuta europea nel mercato Forex. Secondo i dati della Borsa di Mosca, il tasso di cambio del dollaro alle 09:02 ora italiana è ridotto di 25 copechi (centesimi di rublo) a 68,48 rubli; l'euro è cresciuto di 2 copechi, a 76,72 rubli. L'euro sul Forex è in crescita dello 0,38 per cento (1,1213 dollari) rispetto alle negoziazioni precedenti. Il mercato azionario russo sta crescendo costantemente: l'indice della Borsa di Mosca (Mosbirzhi) è superiore a 2800 punti, per la prima volta dal 5 marzo, l'indice basato sul dollaro, Rts è superiore a 1300 punti, per la prima volta dal 6 marzo. I futures di agosto per il greggio Brent sono aumentati dell'1,67 per cento, a 40,2 dollari al barile. (Rum)