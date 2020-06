Fase 2: Fontana, mascherine all’aperto in Lombardia finché virus non è sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine all’aperto in Lombardia andranno tenute anche quando in regione si registreranno zero contagi. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana, intervenendo a Mattino 5 su Canale 5. “Credo che siano comportamenti e stili di vita che forse andranno tenuti anche nel momento in cui ci si avvicinerà al contagio zero, perché finché non ci sarà la possibilità di avere un vaccino che ci garantisca dal ripresentarsi del virus, credo che qualche attenzione la si debba tenere”, ha detto Fontana, spiegando di essere “più prudente” del collega veneto Luca Zaia, che ha già tolto l’obbligo, “perché ho parlato con tanti medici e con tanti scienziati: dato che comunque dicono che la mascherina è il principale mezzo attraverso il quale si evita il contagio, tenuto conto che è fastidiosa, ma non così drammaticamente fastidiosa, tenuto conto che ci consente una vita praticamente normale, io credo che sia giusto portarla ancora finché non avremo la certezza che il virus è sconfitto”. “Io credo che agli italiani si debba dire che la vita può ricominciare a essere la vita normale, ma si debba anche dire che quelle precauzioni debbono essere mantenute. Non si può pensare che tutto è tornato come prima. Abbiamo riacquistato una parte della nostra libertà, ma qualcosina ancora no e quindi la mascherina, il distanziamento e l’evitare gli assembramenti”, ha concluso Fontana.(Rem)