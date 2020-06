Energia: Polonia, scontro Pgnig-Gazprom non sospenderà lodo arbitrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che Gazprom abbia presentato appello contro Pgnig non ostacola l'esecuzione del lodo arbitrale ed entrambe le parti hanno l'obbligo di trovare una nuova formula di prezzo. Lo ha scritto via Twitter il presidente della società energetica polacca Pgnig, Jerzy Kwiecinski. La società non è stata informata ufficialmente della richiesta di appello contro la decisione e dunque precisa di non conoscerne ancora il contenuto. Il lodo a cui si fa riferimento è quello del tribunale arbitrale di Stoccolma del 30 marzo 2020, nel quale sono stati riconosciuti gli argomenti di Pgnig contro la russa Gazprom e si è deciso di modificare il modo in cui si determina il prezzo delle forniture di gas nel cosiddetto contratto di Yamal. "La nuova formula è direttamente legata alle quotazioni del gas nei mercati europei occidentali. Lo stesso tribunale ha confermato che i prezzi precedentemente vincolanti nel contratto non erano di mercato", si legge in un comunicato di Pgnig. Dopo la decisione Pgnig aveva ritenuto di chiedere a Gazprom la restituzione di oltre 6 miliardi di zloty (1,3 miliardi di euro) pagati in eccesso e aveva annunciato azioni in questo senso. (segue) (Vap)