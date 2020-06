Energia: Polonia, scontro Pgnig-Gazprom non sospenderà lodo arbitrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori polacco (Uokik) ha fatto sapere che Gazprom potrebbe essere multata per 50 milioni di euro per la mancata collaborazione durante un'indagine antitrust. La compagnia russa viene accusata di non aver fornito informazioni sulla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, in particolare di aver proceduto al finanziamento della costruzione senza i permessi necessari. (Vap)