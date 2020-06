Auto: Russia, il mercato del settore subirà una contrazione fra il 15 e il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e le vendite di automobili in Russia nel 2020 subiranno una contrazione fra il 15 e il 30 per cento. Lo ha dichiarato in una intervista all’agenzia di stampa "Ria Novosti" il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov, sottolineando che è difficile fornire stime più accurate. "Sfortunatamente, ci sarà sicuramente una contrazione. Valutiamo il declino della produzione e del mercato nel suo insieme fra il 15 e il 30 per cento", ha dichiarato il ministro. Secondo l’Associazione degli imprenditori europei (Aeb, organizzazione rappresentativa degli investitori stranieri in Russia), le vendite di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri in Russia nel 2019 sono diminuite del 2,3 per cento, attestandosi a quota 1,76 milioni di auto, mentre secondo l’istituto statistico Rosstat la produzione di autovetture è diminuita del 2,5 per cento, a 1,5 milioni di unità, e quella di camion dell'1,1 per cento, a 156 mila unità. Dopo il congedo lavorativo forzato imposto a maggio il presidente russo Vladimir Putin ha approvato delle misure di sostegno per il settore che prevedono anche leasing a tassi agevolati.(Rum)