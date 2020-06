Roma: Fd'I, campi rom fuori controllo nostro esposto con mappa focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il servizio delle 'Iene' andato in onda ieri sera conferma le denunce di Fd'I circa il degrado e il business dei rifiuti tossici che gira intorno ai campi rom di Roma. In particolare, proprio sui roghi tossici illustrammo alla stampa una mappa dettagliata sui focolai insieme ad un esposto presentato in Procura della Repubblica". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Lavinia Mennuni consigliere comunale e Simone Pelosi coordinatore di Fd'I nel II Municipio. "Nel cuore di Roma - proseguono -, a due passi dai quartieri della 'Roma bene' all'interno di una riserva naturale sarebbe attivo un business illegale di smaltimento rifiuti tossici. Noi come Fratelli d'Italia denunciamo da anni la situazione all'interno dei campi rom e in particolare quelli sulla riva dell'Aniene, sono infatti agli atti le nostre denunce sia in municipio che in Consiglio comunale. Dal Presidente del II Municipio a guida Pd alla sindaca Raggi e agli uffici preposti, compresi quelli di Polizia, tutti sanno cosa succede dentro questi accampamenti e cosa succede sulle rive dell'Aniene. Continui roghi tossici durante la notte e odori nauseabondi tutto il giorno per una discarica illegale e a cielo aperto, un degrado inumano che solo noi denunciamo. Abbiamo raccolto migliaia di firme contro questa situazione nel quartiere, ma i soliti benpensanti hanno fatto finta di nulla, ignorando la situazione. Ora che il servizio delle Iene ha fatto luce su questa situazione, ci aspettiamo che le istituzioni preposte riportino sicurezza e legalità in questi quartieri ostaggio della criminalità organizzata. Presenteremo in Consiglio comunale una mozione per chiedere un intervento deciso in tutti i campi rom in città. Il 'degrado Capitale' rappresenta l'ennesimo fallimento delle Raggi e dei suoi progetti di integrazione", concludono gli esponenti di Fd'I.(Com)