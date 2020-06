Usa-Cina: Pompeo incontra sopravvissuti al massacro di piazza Tiananmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha incontrato i leader del movimento studentesco sopravvissuti alla repressione di piazza Tiananmen del 1989. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", uno dei leader che Pompeo ha incontrato ieri, martedì 2 giugno, è Wang Dan, che vive e insegna a Taiwan. Secondo quanto riferito, all'incontro sarebbero stati presenti anche lo scrittore Su Xiaokang, l'attivista Li Lanju e il leader degli studenti dell'Università Tsinghua, Henry Li. Nei giorni scorsi le autorità di Hong Kong hanno vietato per la prima volta la commemorazione dell'anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tiananmen, avvenuta a Pechino nel 1989. Secondo quanto riporta "Voice of America", Pompeo ha detto a riguardo: "Lle intenzioni di Pechino sono di impedire agli abitanti di Hong Kong di parlare e fare delle scelte, in modo che siano come i cinesi della Cina continentale. I cosiddetti 'due sistemi' si fermano qui". "Ciò dimostra che l'indifferenza del regime comunista cinese nei confronti della libertà di espressione e dello stato di diritto ha raggiunto un livello senza precedenti. La comunità internazionale adotti tutte le misure possibili per ritenere i leader del Partito comunista responsabili di violazioni dei diritti umani", ha dichiarato al quotidiano Fu Xiqiu, uno dei leader del movimento studentesco del 4 giugno. (Cip)