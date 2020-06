Coronavirus: 54.558 morti in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 54.558 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. In Messico si contano 97.326 casi di contagio e 10.637 morti. Il paese torna progressivamente a una “nuova normalità” a partire dal 1 giugno, con un sistema che permetterà riaperture statali modulate sulla portata del contagio. Dal 18 maggio riaprono alcuni dei comuni senza virus. Per arginare la crisi economica, il governo vara misure per mettere in sicurezza le fasce più deboli, evita ricorso a incentivi fiscali e non crea nuovo debito. A Panama, paese tra i più impegnati nell’esecuzione dei test, si registrano ad oggi 14.095 casi confermati e 352 decessi. Dal 1 giugno un coprifuoco dalle 19 alle 5 sostituisce la quarantena decretata dal presidente Laurentino Cortizo a inizio della crisi. Con l’inizio del mese si riattivano i settori della costruzione di opere pubbliche, industriale e minerario. (segue) (Abu)