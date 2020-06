Coronavirus: 54.558 morti in America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia - che ad oggi conta 30.593 casi di contagio e 1.014 morti – entra in quarantena fino al 31 giugno con alcuni settori ripartiti dal 27 aprile, grazie a protocolli “responsabili” e aperture graduali demandate ai governatori locali, a seconda della situazione epidemiologica. Voli internazionali sospesi fino a fine agosto. Chiesto accesso a linea di credito Fmi per 11 miliardi di dollari. In Venezuela, che denuncia 1.819 casi di contagio, si contano 18 morti. Dal 1 giugno il paese entra in una fase di “normalità relativa e vigilata”, un piano articolato in “cinque giorni di flessibilizzazione sicura e dieci di quarantena”, durante i quali verranno comunque garantite le attività essenziali nei settori alimentare e medico. Un regime che si applica solo nelle zone con meno contagi. (segue) (Abu)