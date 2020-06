Coronavirus: 54.558 morti in America latina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 555.383 casi confermati e almeno 31.199 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, scontrandosi però con le decisioni di molti governatori statali che – forti di una sentenza della Corte suprema – mantengono le serrate. Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 170.039 casi e 4.634 morti. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone quarantena obbligatoria a tutta la popolazione fino all’11 giugno. Confermate per ora le elezioni generali in agenda ad aprile 2021. (segue) (Abu)