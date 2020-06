Marocco-Spagna: Corte suprema Madrid vieta uso bandiere non ufficiali in occasioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola, il più alto organo giudiziario del paese, ha posto il veto all'uso, occasionale o permanente, di bandiere "non ufficiali" o di qualsiasi espressione politica all'interno e all'esterno degli edifici pubblici. Questa decisione del tribunale è stata rilanciata oggi dall'agenzia di stampa del Marocco, "Map" in quanto riguarda anche la formazione sahrawi del Fronte Polisario. Secondo il testo, l'uso di bandiere, gagliardetti o simboli non ufficiali negli edifici e negli spazi pubblici non è "compatibile con l'attuale quadro costituzionale e giuridico" o con il "dovere di obiettività e neutralità delle "amministrazioni spagnole”. Secondo la Corte suprema spagnola, occasionalmente o in modo permanente, la bandiera del Polisario non deve coesistere "con la bandiera della Spagna e le altre legalmente stabilite". (Res)