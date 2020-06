Onu: ambasciatori Svizzera e Marocco avviano processo rafforzamento organismi su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori presso le Nazioni Unite, Omar Hilale del Marocco e Jurg Lauber della Svizzera, hanno lanciato ieri a New York il processo di rafforzamento degli organi di monitoraggio e attuazione dei trattati convenzionali sui diritti umani dell’Onu, durante un incontro in videoconferenza. Questo incontro ha riunito circa 300 partecipanti, compresi gli ambasciatori e i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite a New York e Ginevra, e ha visto la partecipazione del presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Tijjani Muhammad-Bande e l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michèle Bachelet. (Res)