Arabia Saudita: Egitto, no a uso territorio yemenita come piattaforma per minacciare sicurezza saudita

- Il ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha partecipato ieri alla Conferenza dei donatori per lo Yemen 2020, organizzata dal regno dell'Arabia Saudita, tramite videoconferenza, in collaborazione con le Nazioni Unite. Il consigliere Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Affari esteri, ha dichiarato che il ministro Shoukri ha iniziato il suo discorso sottolineando l'importanza dell'incontro al fine di coordinare gli sforzi per fornire sostegno umanitario al popolo yemenita, alla luce della presenza di circa 24 milioni di yemeniti che necessitano urgentemente di assistenza umanitaria. La posizione del Cairo rispetto al conflitto yemenita è di condanna dell'uso del territorio dello Yemen come piattaforma per lanciare missili balistici e droni che minacciano la sicurezza dell'Arabia Saudita. (Cae)