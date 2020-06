Tunisia: per organizzazione mondiale turismo paese è sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo e dell'Artigianato tunisino, Muhammed Ali Toumi, ha tenuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo, Zurab Pololikashvili, durante la quale ha presentato l'esperienza tunisina nell'affrontare la pandemia da coronavirus. Il ministro ha anche presentato la strategia del ministero per ripristinare le attività del settore turistico durante il prossimo periodo, mettendo in evidenza il protocollo sanitario nel settore del turismo. Pololikashvili ha apprezzato il successo ottenuto dalla Tunisia nell'affrontare l'epidemia e considerando che l'esperienza tunisina invierà al mondo messaggi di rassicurazione che la Tunisia è uno dei paesi più sicuri in cui viaggiare. (Tut)