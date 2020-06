Fase 2: Fapi, governo imponga ad Inps pagamento cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo chiediamo parole di verità: riscontriamo ancora problemi in tutto il Paese per i pagamenti della cassa integrazione. Non è possibile che dopo tre mesi ci siano lavoratori ancora in attesa di ricevere gli emolumenti dovuti. Alle continue sollecitazioni fatte giungere da più parti corrisponde un vergognoso scaricabarile di responsabilità tra regioni ed Inps. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Alcuni imprenditori – aggiunge Sciotto - responsabilmente hanno anticipato la cassa integrazione ai propri collaboratori, ma la stragrande maggioranza non è riuscita per le oggettive difficoltà determinate dal lockdown, ponendoli in difficoltà anche rispetto alle famiglie dei loro dipendenti". "Rivolgiamo un accorato appello al Governo – conclude il leader della Fapi - affinché imponga all'Inps di procedere, entro questa settimana, ai pagamenti a tutti i lavoratori beneficiari della cassa integrazione, diversamente si rischia la tenuta sociale del Paese in particolare nel Mezzogiorno". (Rin)