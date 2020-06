Varese: minorenni rapinavano i coetanei in gruppo, arrestati 7 membri di baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestati questa mattina a Varese sette componenti di una banda di baby-rapinatori minorenni, che colpivano i coetanei, accerchiandoli e facendosi consegnare con violenza i telefoni cellulari. I fatti risalgono a un periodo compreso fra marzo e novembre 2019. Destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, Paola Gheezzi, su richiesta dei pm Ciro Cascone e Sabrina Ditaranto, sono sei ragazzi italiani e un albanese. La Procura per i Minorenni di Milano ha riunito vari procedimenti penali, nati da diverse denunce per i singoli episodi commessi, consentendo, così, di mettere a fuoco la rilevante pericolosità dei protagonisti delle varie vicende contestate e la loro costante tendenza a delinquere. Quattro degli arrestati sono ora detenuti presso il carcere “Beccaria” di Milano e i restanti tre sono agli arresti presso una comunità per minori. La Squadra Mobile di Varese li ha identificati grazie a minuziosi accertamenti, svolti anche grazie alla collaborazione delle vittime, che hanno denunciato quanto subìto. (segue) (Rem)