Varese: minorenni rapinavano i coetanei in gruppo, arrestati 7 membri di baby gang (2)

- Nel corso di una delle rapine, gli autori hanno provocato anche lesioni alla vittima, che ha riportato una prognosi di otto giorni. In un altro caso la vittima è stata scelta, perché accusata dal gruppo di aver fatto “l’infame con la polizia”, dal momento che aveva segnalato la presenza su Instagram di un video che riprendeva gli autori di un furto di auto avvenuto un mese prima, grazie al quale la Polizia di Varese era risalita agli autori, uno dei quali era amico dei sette ragazzi arrestati oggi. In carcere sono finiti G. I., ora diciottenne, con già precedenti denunce per reati contro la persona e il patrimonio; S. F. di 17 anni; T. F. di 16, con precedenti denunce per reati contro il patrimonio e M. R., ora maggiorenne, con precedenti denunce per la violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti. Collocati in comunità sono P. F. G., ora maggiorenne; B. H., sedicenne, e L. S., diciassettenne, con precedenti denunce per la violazione della normativa sugli stupefacenti. Fra i reati loro contestati anche porto illegale di coltello, con cui hanno minacciato una delle vittime; uso indebito di carta di credito e furto, commessi ai danni di una donna a cui sono stati sottratti portafogli e cellulare; tentato furto ai danni di un supermercato. (Rem)