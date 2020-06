Usa:primarie Iowa, sconfitto il veterano conservatore Steve King

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori repubblicani dell’Iowa non hanno rinnovato il loro mandato a Steve King, deputato giunto al nono mandato con una lunga storia di dichiarazioni controverse in materia di razze e immigrazione. King è stato sconfitto alle primarie congressuali repubblicane da un deputato dell’assemblea statale, Randy Feenstra. La sconfitta di King pone fine alla sua carriera politica, durata quasi 20 anni. King aveva perso il sostegno di gran parte dell’establishment repubblicano, dopo essere stato per anni una forza dominante nella politica del suo Stato. Da almeno un decennio, il deputato veterano è tra le voci più dure del paese in materia di immigrazione: più volte il deputato ha espresso pubblicamente il timore che i bianchi possano divenire in futuro una minoranza etnica negli Stati Uniti e in diversi paesi europei. Nel marzo 2017, il deputato ha dichiarato che gli Usa “non possono ripristinare la loro civiltà coi figli altrui”. Nel 2018 King aveva vinto per un soffio le elezioni distrettuali contro il democratico J.D. Scholten. (Nys)