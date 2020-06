Cina: senatore Usa Cotton, Pechino usa Huawei per dividere Stati Uniti e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta usando il gigante delle telecomunicazioni Huawei per cercare di creare una frattura tra Regno Unito e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il senatore repubblicano Tom Cotton, uno tra i membri del Congresso federale degli Stati Uniti che da mesi premono sul Regno Unito affinché riveda la sua decisione di assegnare a Huawei un ruolo limitato nella costruzione delle reti 5G britanniche. "Spero che le relazioni speciali rimangano forti, anche se temo che la Cina stia tentando di forzare un cuneo hi-tech tra noi utilizzando Huawei", ha detto Cotton di fronte alla commissione Difesa del parlamento britannico. Gli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni in merito alla sicurezza delle apparecchiature Huawei, affermando che potrebbero essere utilizzate per rubare segreti e sorvegliare i paesi che se ne dotano. Washington ha avvertito che gli alleati che utilizzeranno apparecchiature Huawei nelle loro reti rischiano di essere esclusi dalla condivisione di informazioni di intelligence. Huawei ha ripetutamente negato le accuse degli Stati Uniti. (segue) (Nys)