Cina: senatore Usa Cotton, Pechino usa Huawei per dividere Stati Uniti e Regno Unito (2)

- Victor Zhang, vicepresidente di Huawei, ha commentato le dichiarazioni di Cotton dichiarando: "È evidente che la posizione di mercato, piuttosto che i problemi di sicurezza, è alla base dell'attacco statunitense a Huawei. Alla commissione non sono state fornite prove a sostegno di accuse in merito alla sicurezza". Il Regno Unito ha stabilito che il coinvolgimento di Huawei nella realizzazione della rete 5G nazionale sarà limitato al 35 per cento e non interesserà il "nucleo sensibile" della rete. Il mese scorso, il quotidiano "Daily Telegraph" ha riferito che, a seguito della pandemia di coronavirus, il primo ministro Boris Johnson ha chiesto ai funzionari del governo di pianificare l'azzeramento della partecipazione della Cina alle infrastrutture del 5G entro il 2023. "Spero che quando il governo perfezionerà la sua decisione, se non la annullerà completamente la mitigherà e minimizzerà l'uso della tecnologia Huawei, mettendola in pratica su un arco di tempo più breve", ha detto Cotton. (Nys)