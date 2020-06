Hong Kong: capo esecutivo Lam, non temiamo minacce e sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino del controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong - con ricadute sugli impulsi indipendentisti e sul movimentismo pro-democratico nell'ex colonia britannica - ha suscitato numerose critiche nella comunità internazionale. Da ultimo, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha aperto alla possibilità di rispondere alla mossa di Pechino offrendo accoglienza ai cittadini di Hong Kong. Pompeo non ha specificato esattamente come Washington accoglierebbe le persone di Hong Kong e non ha fornito dettagli sulle quote di immigrazione o sui visti, dopo che la scorsa settimana il governo del Regno Unito ha dichiarato di essere pronto a offrire diritti di visto estesi e un percorso verso la cittadinanza per quasi 3 milioni di residenti a Hong Kong. "Lo stiamo considerando. Non so esattamente come andrà a finire. Come sapete, i britannici hanno una relazione diversa. Molte di queste persone hanno passaporti nazionali britannici. C'è una lunga storia tra Hong Kong e il Regno Unito, è molto diverso", ha detto il segretario di Stato. (Cip)