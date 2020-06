Cina: coronavirus, a Wuhan dieci milioni di test in tre settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Wuhan, Hu Yabo, ha dichiarato che la città ha speso 900 milioni di yuan (126 milioni di dollari) per i test, una spesa definita "del tutto giustificata" in quanto ha rassicurato i residenti di Wuhan, così come l'intera nazione, e aiuterà la città a rilanciare le attività economiche. "I residenti di Wuhan, che hanno fatto grandi sacrifici durante il blocco della città, saranno aiutati anche a sollevarsi dal loro isolamento psicologico", ha affermato Hu. Li Lanjuan, noto epidemiologo cinese, ha dichiarato che la campagna ha portato il numero totale di pazienti testati per l'acido nucleico a Wuhan a 10,9 milioni. Ciò significa "piena copertura" della popolazione della città, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, ai quali non è stato consigliato di sostenere i test. Li ha anche osservato che oltre il 97 per cento dei complessi residenziali di Wuhan non hanno visto infezioni asintomatiche durante i test. "Ora Wuhan è al sicuro e le persone di Wuhan sono al sicuro", ha detto. Wang Weihua, vicedirettore della Commissione sanitaria di Wuhan, ha affermato che 63 agenzie di test in città sono state mobilitate per aumentare notevolmente la capacità del campionamento. (Cip)