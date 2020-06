Filippine-Usa: Manila sospende il ritiro del paese dall'accordo militare Vfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha sospeso la procedura di ritiro del paese dall’accordo Visiting Forces Agreement (Vfa) con gli Stati Uniti, che consente alle forze armate dei due paesi di condurre esercitazioni e operazioni antiterrorismo congiunte. Lo ha annunciato ieri, 2 giugno, il ministro degli Esteri filippino, Teodoro Locsin, tramite un messaggio sul proprio profilo Twitter: L’abrogazione del Vfa è stato sospeso su indicazione del presidente”, ha scritto il ministro, senza fornire alcun dettaglio in merito alle ragioni della decisione. Locsin ha però pubblicato anche la copia di una nota ufficiale inviata dal suo ministero all’ambasciata Usa a Manila, nella quale vengono citati “gli sviluppi politici e di altra natura nella regione”: un apparente riferimento alle recenti tensioni causate dall’accresciuta presenza militare cinese nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine sono una ex colonia ed alleato degli Stati Uniti, ma le relazioni diplomatiche si sono complicate dopo l’elezione del presidente Rodrigo Duterte. Lo scorso Febbraio, Manila ha intrapreso il processo per l’uscita dal Visiting Forces Agreement (Vfa), accordo che fa pilastro alla cooperazione tra i due paesi nel campo della difesa.Il portavoce di Duterte, Salvador Panelo, ha annunciato lo scorso 12 febbraio che il presidente filippino ha ordinato al ministero degli Esteri di notificare formalmente agli Stati Uniti l’uscita del paese dal Visiting Forces Agreement (Vfa), l’accordo militare siglato nel 1998 che consente lo schieramento di militari e sistemi d’arma statunitensi in territorio filippino. “È tempo di affidarci a noi stessi. Rafforzeremo i nostri apparati di difesa e non dipenderemo da altri”, ha dichiarato Panelo, citando Duterte durante una conferenza stampa ordinaria. Il presidente filippino ha risposto così alla decisione di Washington di sanzionare Ronald Dela Rosa, ex capo della Polizia delle Filippine, oggi senatore membro della maggioranza parlamentare che sostiene l’amministrazione presidenziale in carica.Nella sua veste di capo della Polizia, Dela Rosa ha guidato la sanguinosa offensiva contro il narcotraffico voluta da Duterte dopo il 2016, nella quale sono morte oltre cinquemila persone, perlopiù piccoli spacciatori. Già il mese scorso, Duterte aveva avvertito che in assenza di un passo indietro da parte di Washington, Manila avrebbe abbandonato l’accordo Vfa, corredando alla minaccia una serie di improperi. L’accordo costituisce la base legale tramite cui gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di militari in territorio filippino per operazioni di addestramento e assistenza umanitaria. La decisione di Duterte sembra però aver spaccato il suo governo: non è sfuggito agli osservatori domestici e internazionali l’ostinato silenzio mantenuto nelle ultime settimane dal segretario della Difesa, Delfin Lorenzana. Il segretario degli Esteri, Teodoro Locsin Jr., aveva tentato apertamente di spingere Duterte a un ripensamento soltanto la scorsa settimana, sottolineando di fronte al Senato i benefici apportati dall’accordo militare con gli Usa.La risposta di Washington al ritiro di Manila dall’accordo Vfa, che dovrebbe divenire effettivo entro 180 giorni dalla notifica alle parti interessate, è stata apparentemente misurata: il segretario della Difesa Usa, Mark Esper, si è detto rammaricato; il presidente Trump, invece, ha reagito con un’alzata di spalle: l’inquilino della Casa Bianca ha detto di non essere dispiaciuto, e che anzi, la decisione di Manila consentirà agli Usa di risparmiare denaro sinora destinato alla sicurezza altrui. “Devo dire che non mi è mai importato così tanto, ad essere sincero. Abbiamo aiutato molto le Filippine. Li abbiamo aiutati a sconfiggere lo Stato islamico (...). Non mi dispiace davvero se dovessero farlo, risparmieremmo un sacco di soldi”, ha detto Trump, rivendicando al contempo un buon rapporto personale con l’omologo filippino. L’ambasciata statunitense a Manila, invece, ha risposto alla decisione di Duterte con maggiore apprensione, definendo l’abbandono del Vfa “un passo grave, dalle implicazioni significative”.Il ridimensionamento della cooperazione militare tra Washington e Manila, e la mancata presenza militare statunitense nelle Filippine, rischia infatti di agevolare l’espansionismo marittimo della Cina nel Mar Cinese Meridionale, teatro di dispute territoriali dirette tra Pechino e diversi paesi del Sud-est asiatico – incluse le Filippine – e principale arena del confronto geostrategico tra le due maggiori potenze globali. Proprio oggi, il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” ha commentato con esultanza la decisione di Duterte, ricordando che proprio l’accordo del 1998 aveva aperto le porte al ritorno delle forze Usa in territorio filippino, da cui si erano ritirate al termine della Guerra Fredda. L’accordo Vfa costituisce anche la base legale per le annuali esercitazioni congiunte tra le Forze armate statunitensi e filippine: per queste ragioni, afferma il quotidiano cinese, la fine dell’accordo “ostacolerà l’intromissione degli Usa negli affari relativi al Mar Cinese Meridionale”.L’analisi della stampa ufficiale cinese trascura però la resistenza significativa opposta dalla politica e dall’opinione pubblica filippine al processo di progressivo avvicinamento alla Cina intrapreso da Duterte. Proprio oggi, i leader del Senato delle Filippine hanno annunciato che ricorreranno alla Corte suprema contro la decisione di Duterte di terminare l’accordo militare con gli Stati Uniti, assunta dal capo dello Stato senza coinvolgere la camera alta del Congresso. Il presidente del Senato, Vincente “Tito” Sotto III, ha anticipato che i leader del Senato hanno già in cantiere due distinte petizioni, che coinvolgono il presidente della minoranza al Senato, Franklin Drilon, e i senatori Richard Gordon e Panfilo Lacson, presidenti delle commissioni Giustizia e Difesa della Camera alta.Nel suo intervento di fronte al Senato filippino, la scorsa settimana, il segretario degli Esteri Locsin aveva avvertito che terminare l’accordo con gli Usa rischia di produrre una serie di conseguenze negative, a cominciare dal blocco delle esercitazioni congiunte da cui dipendono in misura significativa le capacità operative delle Forze armate filippine; a questo proposito, indiscrezioni di stampa sostengono che Duterte stia negoziando un accordo per l’addestramento delle truppe con la Russia. Locsin ha citato anche il sostegno cruciale fornito dagli Usa sul fronte della lotta al terrorismo, ad esempio in occasione dell’assedio alla città di Marawi, conquistata dalle milizie islamiste nel 2017 e occupata da queste ultime per settimane. Più in generale, la decisione di Duterte appare assai impopolare nell’establishment della Difesa filippino: la stampa Usa ricorda che il segretario della Difesa Lorenzana aveva inizialmente bollato l’ipotesi di un'uscita dal Vfa come “fake news”, per poi trincerarsi in un contrariato silenzio.Persino il fronte neoconservatore della classe dirigente Usa, poco entusiasta dei risvolti mercantilisti e non interventisti nella politica estera del presidente Trump, riconosce che nel caso delle Filippine l’inquilino della Casa Bianca ha sostanzialmente ragione: Walter Lohman, esperto interpellato dal think tank conservatore Heritage Foundation, sostiene ad esempio che “francamente, gli Stati Uniti ricavano dalla loro presenza nelle Filippine assai meno di quanto offrano”, anche tenuto conto dell’appoggio fornito dalla base navale di Subic Bay. Gli Usa, spiega Lohman, hanno un interesse significativo nella stabilità delle Filippine e della regione circostante, e per questa ragione hanno assistito Manila durante la battaglia di Marawi; se tale assistenza verrà meno, avverte però l’esperto, a farne le spese saranno soprattutto le Filippine. Tale opinione è condivisa anche da numerosi esperti filippini, come Rommel Banlaoi, direttore del Centro per l’intelligence e gli studi di sicurezza nazionale filippino (Cinss): durante un forum a Quezon City, nella giornata di ieri, Banlaoi ha sottolineato l’importanza della presenza militare Usa ai fini di deterrenza contro le milizie affiliate allo Stato islamico nel sud del paese.Il Sud-est asiatico è sempre più diviso nella definizione delle relazioni con le due maggiori potenze globali, Stati Uniti e Cina. Il 73 per cento di 1.308 esperti regionali consultati da un think tank di Singapore, l’Iseas-Yusof Ishak Institute, nell’ambito del sondaggio “Stato del Sud-est asiatico 2020”, ritiene che la regione sia sempre più teatro della lotta di potere tra le due maggiori potenze mondiali e che in tale contesto i singoli paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) – rischiano di divenire attori di prossimità per uno o l’altro dei contendenti. Nella precedente edizione del sondaggio, tale scenario era stato paventato dal 62 per cento degli esperti consultati, a riprova delle difficoltà sempre maggiori dell’Asean nel conseguire l’unità politica e accelerare l’integrazione economica. Tra gli esperti consultati dal sondaggio, il 54 per cento ritiene che, se necessario, l’Asean dovrebbe avvicinarsi agli Stati Uniti; il 46 per cento, invece, preferisce la Cina.Se il dato viene scomposto per i singoli paesi dell’Associazione, però, emerge che in sette Stati membri su dieci la maggior parte dei soggetti consultati caldeggia un allineamento alla Cina. Si tratta in particolare di Brunei (69 per cento), Cambogia (58 per cento), Indonesia (52 per cento), Laos (74 per cento), Malesia (61 per cento), Myanmar (62 per cento) e Thailandia (52 per cento). Gli Stati Uniti sono stati preferiti come partner strategico dagli esperti consultati dal sondaggio nelle Filippine e nel Vietnam (rispettivamente 83 e 86 per cento) e da Singapore (61 per cento). Le dispute marittime e territoriali che oppongono Vietnam e Filippine alla Cina paiono essere un fattore determinante negli orientamenti della sua opinione pubblica. Secondo Hoang Thi Ha, ricercatore del think tank di Singapore autore del sondaggio, “le diverse posizioni emerse dallo studio conducono chiaramente ad una considerazione: l’Asean deve fare tutto il possibile per evitare una scelta binaria tra Usa e Cina, e perché tale scelta non le venga nemmeno presentata”. (Fim)