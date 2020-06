Vietnam-Italia: al via il programma di promozione culinaria "Il vero gusto italiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pate oggi in Vietnam il programma di promozione culinaria "Il vero gusto italiano", lanciato dalla Camera di commercio italiana in Vietnam (Icham) in collaborazione con l'ambasciata d'Italia ad Hanoi. Il primo evento dell'edizione 2020, oggi all'hotel Caravelle Saigon, punta a fornire a food-blogger e amanti della cucina italiana informazioni dettagliate sulla nostra cultura culinaria e sulla pasta. Come ha spiegato il presidente dell'Icham, Michele D'Ercole, in occasione della presentazione dell'iniziativa, "i primi riscontri ci indicano che il consumo della pasta risale a oltre tremila anni fa e che l'essiccazione della pasta è iniziata nel nono secolo. Nel corso della storia d'Italia, la pasta è sempre stata presente e ha rivestito un ruolo vitale nella vita quotidiana e in settori quali il turismo". "Non deve suonare strano che il mondo definisca la pasta regina della tavola", ha aggiunto l'ambasciatore Antonio Alessandro. "La pasta viene gustata da tutti gli amanti del cibo ed è, secondo un sondaggio Oxfam, l'alimento favorito al mondo". "Il vero gusto italiano" è un progetto nazionale partito nel 2018 ed esteso a 40 paesi e territori esteri. (Fim)