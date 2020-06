Fase 2: “Sueddeutsche Zeitung”, sembra finita unità nazionale nata da crisi coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come al loro debutto a Milano il 30 maggio scorso, i Gilet arancioni si sono riuniti senza maschere di protezione e violando l'obbligo di distanziamento sociale. Per tale motivo, il settimanale “Famiglia cristiana” aveva descritto la manifestazione in Piazza Duomo “il più grande raduno di idioti degli ultimi decenni”. Non indossando le maschere, i Gilet arancioni intendono manifestare la loro opinione: il coronavirus è “un'invenzione di poteri oscuri che intendono imporre un nuovo ordine mondiale”. Il movimento di Pappalardo, già tra i vertici dei “Forconi” nel 2016, si oppone quindi a tutte le misure attuate dal governo per limitare la diffusione della Sars-Cov2, chiede la destituzione dell'esecutivo, lo scioglimento delle Camere e il ritorno al voto con forme di democrazia diretta, nonché l'uscita dell'Italia dall'Ue e dall'euro con il ritorno alla lira. (Geb)