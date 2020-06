Corea del Sud: coronavirus, governo taglia bilancio Difesa per finanziare misure stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende effettuare un taglio del bilancio della Difesa nell’ordine di 300 miliardi di won (244,96 milioni di dollari), da destinare alle vaste misure di stimolo emergenziali varate per far fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus. Lo ha riferito oggi, 3 giugno, il ministero della Difesa sudcoreano. I fondi sottratti alla Difesa confluiranno nel terzo bilancio addizionale da 35.300 miliardi di won varato dal governo per contenere l’emergenza. Il governo attingerà in particolare a 153,6 miliardi di won dai fondi destinati alle acquisizioni della Difesa, e a 162,2 miliardi dalle risorse per le operazioni. 18 miliardi di won verranno invece aggiunti al bilancio della Difesa per finanziare costi di formazione del personale in materia di tecnologie per l’informazione e le comunicazioni. (segue) (Git)