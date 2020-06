Frosinone: scoperto grosso giro di spaccio, in corso 23 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione da parte dei carabinieri del comando Provinciale di Frosinone per l'arresto di 23 persone di cui 6 ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione, acquisto, trasporto e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L’attività investigativa è partita da una denuncia per usura sporta da un imprenditore del luogo che, risultata non veritiera (anche l’uomo, infatti, è stato arrestato oggi) ha consentito di portare alla luce un giro di spaccio di droga – hashish, marijuana e cocaina – da parte degli indagati, di origine italiana e albanese, nelle provincie di Frosinone, Napoli e Roma : la droga acquistata, anche in quantitativi all’ordine di chilogrammi, veniva confezionata in singole dosi per essere ceduta ai numerosi assuntori, per un giro di oltre 300mila euro e un volume di stupefacente movimentato di circa venticinque chili. Nel corso delle indagini sono state già state arrestate 7 persone in flagranza di reato, 5 denunciate e 10 assuntori segnalati all’Autorità amministrativa, oltre al sequestro di 15mila euro di contanti e circa 7 chili di droga (cocaina, hashish e marijuana). Per l’esecuzione del provvedimento e delle relative perquisizioni domiciliari sono impiegati oltre 100 militari del comando provinciale di Frosinone. (Rer)