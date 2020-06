Filippine-Usa: Manila sospende ritiro da accordo militare Vfa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ridimensionamento della cooperazione militare tra Washington e Manila, e la mancata presenza militare statunitense nelle Filippine, rischia infatti di agevolare l’espansionismo marittimo della Cina nel Mar Cinese Meridionale, teatro di dispute territoriali dirette tra Pechino e diversi paesi del Sud-est asiatico – incluse le Filippine – e principale arena del confronto geostrategico tra le due maggiori potenze globali. Proprio oggi, il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” ha commentato con esultanza la decisione di Duterte, ricordando che proprio l’accordo del 1998 aveva aperto le porte al ritorno delle forze Usa in territorio filippino, da cui si erano ritirate al termine della Guerra Fredda. L’accordo Vfa costituisce anche la base legale per le annuali esercitazioni congiunte tra le Forze armate statunitensi e filippine: per queste ragioni, afferma il quotidiano cinese, la fine dell’accordo “ostacolerà l’intromissione degli Usa negli affari relativi al Mar Cinese Meridionale”. (segue) (Fim)