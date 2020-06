Filippine-Usa: Manila sospende ritiro da accordo militare Vfa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento di fronte al Senato filippino, la scorsa settimana, il segretario degli Esteri Locsin aveva avvertito che terminare l’accordo con gli Usa rischia di produrre una serie di conseguenze negative, a cominciare dal blocco delle esercitazioni congiunte da cui dipendono in misura significativa le capacità operative delle Forze armate filippine; a questo proposito, indiscrezioni di stampa sostengono che Duterte stia negoziando un accordo per l’addestramento delle truppe con la Russia. Locsin ha citato anche il sostegno cruciale fornito dagli Usa sul fronte della lotta al terrorismo, ad esempio in occasione dell’assedio alla città di Marawi, conquistata dalle milizie islamiste nel 2017 e occupata da queste ultime per settimane. Più in generale, la decisione di Duterte appare assai impopolare nell’establishment della Difesa filippino: la stampa Usa ricorda che il segretario della Difesa Lorenzana aveva inizialmente bollato l’ipotesi di un'uscita dal Vfa come “fake news”, per poi trincerarsi in un contrariato silenzio. (segue) (Fim)